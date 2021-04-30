Премьеры стран ЕАЭС завершат двухдневную встречу в Казани

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и приглашенными гостями проведет в пятницу заседание Евразийского межправительственного совета.

Совместная работа глав кабинетов министров началась в четверг в узком составе, теперь к руководителям правительств стран "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) присоединятся представители стран-наблюдателей (Куба, Молдавия, Узбекистан) и приглашенные гости.

По итогам заседания, на котором предполагается обсуждение углубления экономического взаимодействия, планируется подписание документов. Среди них, в частности, будут подписаны меморандум между ЕЭК и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана.

Также Мишустин, который в Казани уже провел несколько двусторонних переговоров с коллегами, продолжит серию этих встреч. Собеседником российского премьера должен стать заместитель председателя кабинета министров Туркменистана, председатель Высшей контрольной палаты Сердар Бердымухамедов.