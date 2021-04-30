Эксперты: возросший спрос на наличные деньги отражает активизацию теневой торговли

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Возросший в 2020 году спрос на наличные деньги в России отражает активизацию теневой торговли под влиянием карантинных мер, однако постепенное снятие ограничений должно способствовать возврату наличности в банковскую систему. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года" НИУ ВШЭ.

"Важной особенностью 2020 года стало увеличение спроса на наличные деньги, что в итоге привело к увеличению их доли в совокупных расходах с 0,5% в 2019 году до 4,4% в 2020 году. Сумма наличных денег в обращении за год увеличилась почти на 3 трлн рублей (с 10,6 трлн по состоянию на 1 января 2020 года до 13,4 трлн. рублей - на 1 января 2021 года)", - говорится в мониторинге со ссылкой на данные ЦБ.

ВШЭ отмечает, что основной прирост наличности пришелся на второй квартал 2020 года и был связан с введением наиболее жестких ограничений на экономическую активность. "Возросший спрос на наличные деньги, как представляется, отражает не только повышенную тревожность населения в условиях пандемии и желание иметь под рукой средства "на всякий случай", но и активизацию теневой торговли в попытках заработать в условиях строгих ограничений. Эксперты отмечают активизацию теневой экономики, в которой оседает наличность. Постепенное снятие ограничений должно способствовать возврату наличности в банковскую систему, но пока процесс возврата идет медленно", - говорится в мониторинге.