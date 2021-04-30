На Украине оштрафовали семь компаний за высокие цены на уголь

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал ряд государственных и частных компаний нарушителями конкурентного законодательства при установлении цен на уголь и наказал их штрафами на общую сумму в размере 775 млн гривен ($27,7 млн). Об этом в четверг сообщила пресс-служба АМКУ.

"АМКУ признал министерство энергетики и угольной промышленности и отдельных участников рынка энергетического угля нарушителями конкурентного законодательства. Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Минэнерго синхронно повышали цены в 2016-2019 годах", - отмечается в сообщении."В данном случае Минэнерго не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь на Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях", - добавили в АМКУ.

Пресс-служба обнародовала перечень нарушителей, в числе которых государственные предприятия "Держвуглепостач" и "Центрэнерго", а также частные компании, в том числе из группы Рината Ахметова ДТЭК. По данным АМКУ, они устанавливали сходные цены на уголь, которые привели к ограничению конкуренции на рынке генерации электроэнергии. При этом на рынке не было объективных причин для совершения таких действий.

По словам госуполномоченного АМКУ Сергея Тищика, штрафы составили 775 млн гривен, в том числе для компаний Ахметова - 536 млн грн (около $19 млн). При этом самый большой штраф за нарушение конкурентного законодательства должна заплатить компания "Центрэнерго" - 205 млн гривен ($7,4 млн).