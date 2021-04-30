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Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Это на 28% больше, чем за первые три месяца 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила $1,04 млрд. Об этом говорится в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании.

"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в $1,04 млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова финансового директора компании Неда Сигала.

Доходы от рекламы за отчетный период, который завершился 31 марта, составили $899 млн, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно ожиданиям компании, общая выручка Twitter во втором квартале составит от $980 млн до $1,08 млрд.

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