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"Известия": Минфин может установить минимальные розничные цены на любой алкоголь

По данным издания, для реализации предложения необходимо внести поправки в договор о ЕЭАС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на любые алкогольные напитки. С подобной рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на протокол совещания комитета СФ по экономической политике.

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В министерстве уточнили, что для реализации предложения необходимо внесение поправок в договор о ЕЭАС. По словам заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александра Коробутова, "в настоящее время документ подготовлен, идут консультации с ФАС". Поправки предполагают предоставление участникам ЕАЭС права устанавливать минимальные розничные цены на все виды алкоголя и этиловый спирт. В Евразийской экономической комиссии сообщили, что получили этот законопроект и обсуждают его с экспертами.

В ЕЭК также сообщили о проведении отраслевых совещаний по совершенствованию договора, включая положение о возможности членов союза регулировать цены. Уточняется, что в комиссию также поступали инициативы о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка.

По итогам совещания в Совете Федерации Минфину рекомендовали интенсифицировать работу по внесению поправок, дающих право РФ определять минимальные розничные цены на все виды спиртных напитков. Об этом говорится в протоколе, подписанном главой комитета Андреем Кутеповым и направленном в правительство.

В Союзе российских пивоваров изданию сообщили о поддержке данной идеи, поскольку изменения будут способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович также подтвердил, что производители поддерживают инициативу. По его словам, минимальные розничные цены следует привязать к себестоимости бутылки вина, что поможет нейтрализовать изготовителей, которые демпингуют на рынке, предлагая напитки ненадлежащего качества.

Транснациональные корпорации идею не поддержали. По мнению директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, это приведет к катастрофическим последствиям и для потребителей, и для добросовестных производителей из-за увеличения регуляторной нагрузки.

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