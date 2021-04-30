"Ъ": около трети госзаказов в России стало приходиться на первый квартал

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Аналитики второй год подряд фиксируют заметный сдвиг госзакупок на первый квартал, в 2021 году на этот период приходится уже около трети госзаказа. Об этом сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СКБ Контур".

Изучение данных единой информсистемы в сфере закупок свидетельствует, что по итогам первого квартала текущего года объем закупок государства вырос до 3,2 трлн рублей, что составляет более трети всего объема госзаказа за 2020 год. В количественном отношении госзакупки выросли на 15%.

Издание полагает, что такие данные связаны со стремлением Минфина РФ устранить "бюджетный навес" и равномерное поступление госсредств в экономику на протяжении многих лет. Для этого ведомство ужесточало бюджетную дисциплину заказчиков. Кроме того, стимулы к своевременному выполнению расходных обязательств ведомствам обусловлены и механизмом "финансирования по запросу" и возможностью гибкого перераспределения средств.

Уточняется, что в нерегулируемом секторе коммерческих закупок оказалось заметным влияние пандемии, поскольку объемы тендеров в 2021 году по сравнению с 2020 сократились на четверть. Кроме того, средняя цена закупки снизилась с 1,2 млн до 0,7 млн рублей.

По мнению авторов исследования, цена в коммерческих торгах меняется скачкообразно и зависит от возможностей и финансов отдельных компаний, не связанных с госфинансированием, в частности из-за сохранения расходов лишь на оперативные нужды.