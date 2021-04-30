Индекс деловой активности производственного сектора Китая в апреле снизился до 51,1 пункта

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в апреле снизился на 0,8 процентных пункта (п. п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 51,1. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, несмотря на некоторое снижение, значение показателя остается выше критической отметки в 50,0. Производство продолжает расширяться.

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в апреле снизился на 1,0 п. п., составив 51,7 пункта. Показатель для коммерческих организаций среднего масштаба сократился на 1,3 п. п., до 50,3. Малые предприятия продемонстрировали увеличение активности: по сравнению с мартом индекс вырос на 0,4 п. п., до 50,8.

Согласно распространенному докладу, субиндекс производства в Китае в четвертом месяце уменьшился на 1,7 п. п., до 52,2 п. п. Показатель числа новых заказов сократился на 1,6 п. п., до 52,0. Субиндекс цен на сырье снизился на 0,1 п. п., до 48,3. Подиндекс занятости составил 49,6%, что на 0,5 п. п. ниже по сравнению с мартом.

Сфера услуг

PMI непроизводственного сектора Китая в апреле снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4 п. п., составив 54,9. Наибольшая деловая активность в четвертом месяце зафиксирована в сфере железнодорожных и воздушных перевозок, в области телекоммуникаций.

Из документа следует, что субиндекс новых заказов в Китае в апреле снизился на 4,4 п. п., до 51,5. Несмотря на резкое снижение, показатель выше отметки в 50,0, что говорит о замедлении роста спроса, уточняется в документе. Подиндекс закупочных цен снизился на 1,3 п. п., до 54,9, а отпускные цены сократились на 1,0 п. п., до 51,2.

В то же время подиндекс предпринимательских оценок и ожиданий в апреле понизился по сравнению с данными марта на 0,7 п. п., до 63,0. Субиндекс занятости составил 48,7, что на 1,0 п. п. ниже показателя за предыдущий месяц.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, в противном случае - об обратной тенденции.

За 2020 год PMI непроизводственного сектора КНР повысился с 54,1 до 55,7 пункта. В феврале прошлого года из-за пандемии произошел спад (до 29,6 пункта), после чего ситуация улучшилась.