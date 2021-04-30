Крупнейший банк Юго-Восточной Азии зафиксировал рекордную прибыль в первом квартале

СИНГАПУР, 30 апреля. /ТАСС/. Крупнейший банк Юго-Восточной Азии DBS Group сообщил о рекордно высокой прибыли за первый квартал текущего года - более 2 млрд сингапурских долларов ($1,5 млрд). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении сингапурской финансовой структуры.

"В первом квартале чистая прибыль превысила 2 млрд сингапурских долларов", - указывается в отчете. При этом отметки в 2 млрд квартальная прибыль достигла впервые, уточнили в банке. Кроме того, эксперты отметили, что прибыль DBS впервые за год показала положительную динамику. Прирост по сравнению с показателем прошлого года составил 72%.

Как отметил председатель совета директоров DBS Пиюш Гупта, "основными факторами, определившими рост, стали увеличение объемов кредитования, депозитов, а также комиссий за различные виды банковских услуг".