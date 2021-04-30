Предприятиям индустрии гостеприимства спрогнозировали рост выручки до 40% в праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Предприятия индустрии гостеприимства в туристических городах РФ покажут рост выручки до 40% в нерабочие дни мая. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Если город является центром притяжения людей в майские праздники, то там, естественно, выручка у предприятий индустрии гостеприимства вырастет, я оцениваю, минимум на 40% в сравнении с обычными днями. Это, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, курортные города Крыма", - сказал Калинин. По его словам, выручка вырастет, в частности, у общепита, чуть меньше - у гостиничного комплекса, так как в рестораны ходят не только гости города, но и местные жители.

Однако есть города, которые не являются центрами притяжения туристов, откуда люди уедут в период майских праздников, уточнил он. Там, по его мнению, "может быть и, наоборот, падение".

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин также считает, что индустрия гостеприимства "будет в плюсе" благодаря нерабочим дням в мае. "Ресторанный, отельный, туристический бизнесы только приобретут в первых числах следующего месяца", - сказал он агентству.

Президент "Деловой России" Павел Титов тоже уверен, что выиграют от нерабочих дней рестораторы и отельеры с учетом, что большинство противовирусных ограничений для работы этих сфер сняты. "Если же мы делаем акцент на туризме, то, конечно, это дополнительный стимул", - добавил собеседник ТАСС.

Сфера общественного питания и туристический бизнес входят в число наименее восстановившихся после пандемии отраслей российской экономики. Для таких отраслей продолжает действовать ряд мер государственной поддержки, в частности, программа ФОТ 3.0, позволяющая оформить кредит под 3% годовых.