Кувшинников сообщил, что Вологодская область вышла из кризиса пандемии

ВОЛОГДА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Экономика Вологодской области полностью справилась с кризисом, вызванным пандемией, закрытием границ, мировых рынков и общим экономическим спадом. Промышленное производство увеличилось за первый квартал этого года на 2,3%, загрузка мощностей 70% крупных предприятий превышает 60%, численность работающих сохранена, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Рост промышленного производства в области за первый квартал этого года составил 2,3%, в Российской Федерации индекс промпроизводства составил 99,7%. На сегодня производственные мощности 70% из 112 системообразующих предприятий области, то есть порядка 75 компаний загружены более чем на 60%, это очень хорошая загрузка. Все эти полтора года пандемии на 112 крупнейших компаниях сокращение численности произошло только на 0,2%, то есть удалось сохранить производство, мощности, отгрузку продукции и занятость. Мы вышли из кризиса 2020 года, статистические данные это подтверждают", - сказал губернатор.

По словам руководителя региона, ожидания были значительно более пессимистичные, но спада удалось избежать. Область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе по итогам первого квартала по индексу промпроизводства. Так, обрабатывающие производства показали рост на 3,7%, предприятия металлургии - на 3,4%, производство химических веществ выросло на 1,3%, готовых металлических изделий - на 40%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 17,3%, электрооборудования - на 9,7%. Выпуск транспортных средств и оборудования вырос в 3,1 раза. При этом производство машин уменьшилось на 15,2%, стекла - на 24%.

Основу экономики региона составляют металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс, производство готовых металлических изделий, продуктов питания, обеспечение электроэнергией, газом и паром.