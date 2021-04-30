Объем контрактов экспортеров Москвы вырос в 4,5 раза в 2020 году

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Компании из Москвы благодаря центру "Моспром" подписали контракты на поставку своей продукции за рубеж в 2020 году на сумму более $566 млн, что в 4,5 раза больше показателей 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В 2020 году московские компании благодаря программам центра поддержки и развития экспорта "Моспром" подписали контракты на поставки своей продукции за рубеж на сумму более $566 млн, что в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Соответствующие соглашения были заключены по итогам индивидуального сопровождения экспортеров и различных бизнес-мероприятий", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что объем поддержанного экспорта столичных предприятий в 2019 году был равен $127 млн. Для развития экспорта специалисты центра "Моспром" реализуют байерскую программу, направленную на продвижение и сбыт продукции за рубежом, а также индивидуальную аналитическую программу, которая помогает экспортерам исследовать новые рынки поставки продукции.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году при поддержке центра "Моспром" было проведено 20 бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Латинской Америки. Кроме того, был организован коллективный стенд московских производителей на международной промышленной выставке Power China - 2020. При помощи технологии виртуальной реальности 13 московских производителей смогли не только принять участие в выставке, находясь в Москве, но и провести деловые переговоры, продемонстрировать свое производство в рамках виртуального технологического тура и заключить контракты о поставках продукции. После проведения выставки нашли зарубежных покупателей для своей продукции производители вакуумного оборудования, портативных 3D-принтеров, а также производитель литий-ионных аккумуляторов.

По итогам всех мероприятий байерской программы центра "Моспром" 133 московских компании провели более тысячи встреч с иностранными закупщиками. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции московских компаний в денежном выражении растет уже несколько лет подряд. В период с 2017 по 2019 год этот показатель увеличился на 21%, а по итогам 2020 года рост объема промышленного экспорта составил 31% по отношению к 2019 году.

"Несырьевая неэнергетическая продукция московских компаний экспортируется более чем в 180 стран мира, основными направлениями являются Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай. Также в прошлом году столичные производители открыли для себя новые рынки сбыта, среди которых Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.