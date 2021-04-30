В Москве на реорганизацию 26 участков бывших промзон направят более 1 трлн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1 трлн рублей направят на реорганизацию 26 участков бывших промзон в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В апреле этого года были одобрены проекты решений о комплексном развитии 26 участков бывших промышленных зон в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Их общая площадь превышает 249 га, размеры участков варьируются от 0,56 до 32 га. В будущем там появятся современные экологичные производства, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Планируемый объем частных инвестиций превышает один триллион рублей, а бюджетный эффект составит более 125 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что реализация этих проектов позволит городу получить более 80 тыс. рабочих мест.

Участки расположены в разных округах Москвы: один в ЗелАО, два в СВАО, пять в ЮАО, три в ЗАО, четыре в САО, и больше всего - одиннадцать - в ЮВАО.

"На этих участках планируется возвести более 4,2 млн кв. м недвижимости. Промышленные здания займут 1,79 млн кв. м, общественно-деловая застройка - 2,47 млн кв. м. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 4 до 15 лет", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.