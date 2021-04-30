"Ведомости": при ремонте дорог в Москве обнаружили признаки картельного сговора

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило признаки картельного сговора компаний "Облстрой" и "Трансстройсервис" при заключении контрактов на ремонт и благоустройство дорог на сумму свыше 7,6 млрд рублей. Об этом в пятницу пишет газета "Ведомости" со ссылкой на решение службы.

По данным издания, всего было подтверждено наличие сговора в 30 торгах, заявки подавались в один день с разницей от 40 минут до шести часов.

В 2020 году центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблока" провел расследование в отношении столичного куратора капремонта. Согласно расследованию, за три года шесть компаний из Курска и Казани получили более 8,7 млрд рублей на госзакупках по капитальному ремонту и благоустройству Москвы. Уточняется, что среди этих компаний были "Облстрой" и "Трансстройсервис". Кроме того, сговору компаний могли содействовать замглавы управы Басманного района Сергей Сальников, а также руководитель дирекции капремонта департамента капитального ремонта Москвы Алексей Бутусов.

Как сообщают "Ведомости", именно ЦАП "Яблока" обратился в ФАС.