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Минпромторг предлагает запретить экспорт ДСП с июля

Согласно проекту постановления правительства, срок действия ограничений завершится 31 декабря 2021 года
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает запретить экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.

По данным министерства, в первом квартале средняя цена на мебель выросла на 12%, внутренняя цена на ДСП - на 23%, а экспортная - на 49%.

"Установить с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года временный запрет на вывоз из Российской Федерации древесно-стружечных плит (код ТН ВЭД ЕАЭС 4410 11), являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ товарами, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта", - говорится в проекте документа.

Минпромторг в пояснительной записке объясняет необходимость такой меры значительным ростом экспорта ДСП ‎и снижением доли на внутреннем рынке.

"В январе - марте 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года отмечается увеличение средней отгрузочной цены на мебель на внутреннем рынке на 12%, с 6 771 до 7 584 руб. штуку (без НДС). По ДСП также отмечается увеличение средней отгрузочной цены на внутреннем рынке на 23%, с 10 588 до 13 066 руб. куб. метр (без НДС), при этом экспортная цена увеличилась на 49%, с 9 642 до 14 367 руб. куб. метр (без НДС)", - говорится в записке.

За 2020 год объем производства ДСП снизился на 1,5% и составил 9,858 млн куб. м, а объем экспорта ДСП вырос на 16%, до 2,5 млн куб. м. Если производство мебели из-за противоковидных ограничений сократилось, то с сентября начался взрывной рост спроса на мебельную продукцию. В результате во втором полугодии объем производства мебели вырос на 52%, до 205 млрд руб., а спрос мебельных предприятий на плитную продукцию увеличился на 39%, до 4,6 млрд руб., говорится в пояснительной записке. При этом крупные производители ДСП не могли оперативно существенно увеличить объемы производства, отмечает министерство.

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