ЦБ начал прием заявок на участие в реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк России объявил о начале приема сообщений заинтересованных лиц, которые намерены принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

"Банк России будет осуществлять прием сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка [Азиатско-Тихоокеанского банка] в срок с 28.06.2021 по 02.07.2021 в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или нарочным", - отмечается в сообщении.

ЦБ дополнительно объявит о способах реализации акций банка после рассмотрения заявок.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что регулятор готовит к продаже АТБ, и инвесторы проявляют к нему интерес. В 2020 году ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателях в условиях пандемии коронавируса.

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка стал владельцем свыше 99,9% его акций.