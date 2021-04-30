В Ингушетии намерены создать фонд развития промышленности при поддержке Минпромторга

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают на получение субсидии Минпромторга России для создания в регионе фонда поддержки промышленности и увеличения числа реализуемых в республике инвестпроектов. Об этом сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин, выступая с отчетом о работе правительства республики за 2020 год.

"Началась работа по созданию регионального фонда развития промышленности, для обеспечения деятельности которого предусматривается получение субсидии Минпромторга России. Создание фонда позволит оказывать поддержку инвестиционным проектам по созданию и развитию промышленных предприятий на заемной основе", - сказал Сластенин.

По его словам, приоритет будет отдаваться проектам, предполагающим развитие высокотехнологичного и наукоемкого производства.

В Ингушетии реализуются семь инвестиционных проектов, в том числе два ранее простаивавших предприятия, которые были перезапущены в конце 2020 года.