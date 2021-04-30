В Госдуму внесли законопроекты о защите рисков неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Законопроекты, направленные на защиту неквалифицированных инвесторов при заключении договоров страхования, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документы размещены в электронной базе данных Госдумы.

Как отмечают авторы документа, законопроект призван защитить права и законные интересы неквалифицированных инвесторов-физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски и являющихся сложными для понимания широкого круга физических лиц, не обладающих специальными знаниями в области финансов.

Первый законопроект предусматривает, что если условиями договора страхования в сфере деятельности на финансовом рынке определяется, что размер страховой выплаты и (или) инвестиционного дохода зависит от обстоятельств, указанных в законе "О рынке ценных бумаг", а также в иных случаях, предусмотренных Банком России, страховая организация заключает такой договор страхования при условии, что лицо, имеющее намерение заключить такой договор, признано квалифицированным инвестором либо получило положительный результат тестирования.

При этом основные требования к проведению тестирования устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.

Тестирование может проводиться как страховой организацией самостоятельно, так и страховым агентом, являющимся кредитной организацией. В случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования законопроектом предлагаются следующие способы защиты потребителей страховых услуг: страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.

Также законопроектом уточняется, что страховая организация вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг".

О механизмах страхования

Другим законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), исключив, в частности, из него положение о том, что "договор личного страхования является публичным договором". Как указывают авторы в пояснительных материалах, "действующая норма препятствует развитию института личного страхования, формированию различных пакетов страховых услуг для граждан".

Кроме этого, в действующей редакции ГК РФ статьями 931 и 932 закреплены страхование ответственности за причинение вреда и страхование ответственности за нарушение договоров. Однако, считают разработчики, "на практике многие договоры страхования ответственности объединяют оба этих вида". "В таких случаях при заключении договора страхования обе стороны исходят из того, что возможная ответственность может носить как договорную, так и деликатную природу", - говорится в пояснительной записке.

Развитие экономических отношений в свою очередь "требует допустить возможность страхования ответственности директоров компании самими компаниями, дочерних структур холдингов - материнскими компаниями и т. д.".

В связи с этим депутаты предлагают признать статью 932 утратившей силу, а термин "риск ответственности за причинение вреда" заменить термином "гражданско-правовая ответственность". "В обновленной редакции статьи 931 ГК РФ предлагается указать, что по договору страхования гражданско-правовой ответственности может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена", - говорится в пояснительной записке.