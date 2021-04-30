ЕЭК заявила о работе над сближением порогов беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прорабатывает вопрос сближения порогов беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Комиссия совместно с правительствами государств - членов союза (Евразийского экономического союза - прим.ТАСС) прорабатывает вопросы поэтапного сближения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной интернет-торговли", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса с уполномоченными органами стран ЕАЭС.

"На сегодняшний день мы пока находимся в стадии переговоров и обсуждаем с уполномоченными органами государств - членов союза нюансы такого сближения, возможную этапность и так далее", - заявила Малкина.

Ранее сообщалось, что Россия будет убеждать страны ЕАЭС в необходимости снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, чтобы не создавались неконкурентные условия на российском товарном рынке. С января 2019 года без уплаты таможенных пошлин и налогов на территорию ЕАЭС можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более €500, вес которых не превышает 25 кг. Минфин ранее предложил сохранить такой порог для ввоза товаров не чаще одного раза в месяц, а при повторном и последующем ввозах снизить его до €50 и 10 кг.