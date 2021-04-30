Остатки товаров легкой промышленности должны быть промаркированы до 1 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Остатки товаров легкой промышленности, не проданные до 1 января 2021 года, должны нанести маркировку и внести свои товары в систему "Честный знак". После этой даты оборот и хранение на складах немаркированной продукции запрещено, сообщает в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки.

"С 1 мая 2021 года непромаркированные товарные остатки легкой промышленности не могут быть введены в оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах. Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке товаров легкой промышленности с начала 2021 года. У участников оборота могли остаться не распроданные до 1 января товары, их можно было продавать до января, а после такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора "Оператор-ЦРПТ" Веры Волковой.

По ее словам, в настоящее время более 135 тыс. участников рынка легкой промышленности уже маркируют свои товары. Цифровая маркировка предусмотрена, в частности, для кожаной одежды, женской трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья.

"Работающие с этими товарами компании - самая многочисленная группа в "Честном знаке". Всего с начала обязательной маркировки оператором выдано около 1,5 млрд кодов", - добавила Волкова, слова которой приводит пресс-служба.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Проверить легальность товаров пользователи могут с помощью приложения "Честный Знак" при сканировании кода маркировки.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.