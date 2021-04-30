Совет директоров "Газпрома" 20 мая обсудит годовое собрание и дивиденды

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 20 мая определит форму проведения годового собрания акционеров холдинга, утвердит его повестку, а также рассмотрит вопрос о дивидендах за 2020 год. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Также в повестке заседания совета директоров - рассмотрение вопросов о президиуме и председателе собрания акционеров, о проекте годового отчета и бухотчетности за прошедший год, о вознаграждении челнов совета директоров и ревизионной комиссии и ряд других, которые планируется вынести на рассмотрение собрания акционеров.

Ранее сообщалось, что правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров направить на выплату дивидендов 297,1 млрд рублей, или 12,55 рубля на акцию. Такой объем дивидендов, вероятно, будет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года, отмечал ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 25 июня. В феврале сообщалось, что оно пройдет в Санкт-Петербурге, но в апреле правление холдинга рекомендовало провести собрание в заочной форме.