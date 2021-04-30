Парламент ДНР "обнулил" долги жителей по украинским кредитам, взятым до ноября 2014 года

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) признали ничтожными права банков Украины на долги жителей ДНР по кредитам, взятым до 14 ноября 2014 года. Как передает Донецкое агентство новостей, эта норма прописана в принятом в пятницу законе "Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой народной республики".

"Предусматривается прекращение прав требования указанных организаций банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года - даты подписания указа президента Украины №875/2014, в соответствии с которым на территории Донецкой народной республики было прекращено обслуживание лиц банками Украины", - пояснил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

По его словам, сделки о передаче прав требования кредитных организаций третьим лицам на основании договора факторинга либо перевода долга являются ничтожными. Также прекращаются ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины.

Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами, присутствующими на заседании, далее он будет направлен на подпись главе ДНР Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета.