IT-компании предложили доработать положения о просветительской деятельности в России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Четыре российские IT-ассоциации - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Разработчики и операторы систем электронных услуг (РОСЭУ), Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП) и "Руссофт" - направили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением доработать проект правительственного постановления "Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности". ТАСС ознакомился с копией документа. Подлинность письма агентству подтвердили в "Руссофт". В пресс-службе Минцифры подтвердили получение документа.

Проект постановления затрагивает "порядок, условия и формы" просветительской деятельности в России в организациях, которые осуществляют образовательную или научную деятельность, а также работу в сфере культуры. Ранее Минпросвещения опубликовало проект для общественного обсуждения.

В письме говорится, что IT-ассоциации просят Минцифры совместно с Минпросвещения вывести из-под действия положения о просветительской деятельности вопросы распространения инженерно-технической информации, а также продлить срок обсуждения документа до 21 мая.

Также в письме отмечается, что если постановление будет принято в текущем виде, то это усложнит взаимодействие IT-компаний и образовательных учреждений. Проект постановления содержит расширенный список видов просветительской деятельности, включая в нее области точных, достоверных, не допускающих толкования знаний, к которым относятся математика, информатика, компьютерные науки и технологии, и предусматривает избыточные административные процедуры для ведения такой деятельности (регистрация, заключение договоров, сбор справок).

Также в проекте говорится, что лектор обязан не менее двух лет заниматься просветительством. Кроме того, ограничение установлено для юридических лиц: у них не должно быть задолженностей, и они не должны быть включены в реестр НКО - иностранных агентов.

По мнению авторов письма, в таких условиях компаниям "проще вообще не рассказывать о новых технологиях, чем каждый раз регистрироваться, заключать договоры, получать справки". В результате кадровая проблема IT-индустрии и всей цифровой экономики станет "еще более драматичной и использование экспертизы зарубежных специалистов окажется невозможным", опасаются авторы письма.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что российские IT-ассоциации направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта правительственного постановления "Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности".

Мнение IT-ассоциации

"Практически все разработчики стараются донести информацию о своих продуктах и возможностях их применения до потенциальных пользователей. Более того, они заинтересованы в повышении цифровой грамотности сограждан. Мы все проводим мастер-классы, вебинары и другие подобные мероприятия. Из проекта документа непонятно, относится ли такого рода информирование к просветительской деятельности", - отметил председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов, чьи слова приводит пресс-служба "Руссофт".

Он полагает, что свободный обмен информацией не должен быть ограничен. Возможность донесения информации не должна как-либо регулироваться, если это не экстремизм и не другие серьезные правонарушения, указал Смирнов. "Важность и эффективность свободного обмена информацией подтверждается, например, опытом использования свободных лицензий", - добавил он.

Дискуссия о просвещении

Госдума на пленарном заседании 16 марта приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность", Совет Федерации 31 марта его одобрил. Согласно документу, кабмин получает полномочия определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Например, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве, а также наделяет Минпросвещения полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее РАН направила отрицательную оценку на законопроект о просветительской деятельности председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и предложила сенаторам обсудить эту инициативу в комитете по науке, образованию и культуре. По итогам обсуждения сенаторы заявили о необходимости внесения предлагаемых поправок в законодательство РФ, а также о возможной разработке отдельного закона о просветительской деятельности. Заместитель президента РАН Сергей Люлин отмечал, что позиция академии не изменилась, она выступает против одобрения документа.