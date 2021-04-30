"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы на Урал, Дальний Восток и Сибирь

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" смогут чаще летать из Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. Авиаперевозчик увеличит число рейсов по некоторым из этих направлений в 2-3 раза, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"В наступающем летнем сезоне "Аэрофлот" существенно увеличивает количество рейсов из Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. На некоторых маршрутах интенсивность перелетов возрастает в два-три раза", - говорится в сообщении.

В частности, самолеты авиакомпании будут чаще летать в Иркутск, Хабаровск, Самару, Красноярск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Новосибирск, Оренбург, Екатеринбург и Томск. В "Аэрофлоте" считают, что восточные направления в настоящее время пользуются значительным спросом, а промышленные центры Урала и Сибири считаются традиционными пунктами деловых поездок.

"В летнее время, на фоне роста внутреннего туризма, многие направляются на восток с целью ознакомиться с достопримечательностями и провести отдых в окружении прославленных природных красот, считают в авиакомпании. Расписание полетов составлено таким образом, чтобы пассажиры имели возможность совершать комфортные путешествия по стране и за границу. В базовом аэропорту "Шереметьево" обеспечены удобные пересадки, которые позволяют быстро и удобно продолжить путь к пункту назначения", - добавили в авиакомпании.