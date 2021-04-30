Минпромторг в 2021 году утвердит концепцию производства машин с низким углеродным следом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен до конца года разработать концепцию производства автомобильного транспорта с низким углеродным следом, в рамках которой определится со сроками по обязательной доле производства "зеленых" авто, сообщили ТАСС в министерстве.

Минпромторг разрабатывает эту концепцию по поручению правительства и намерен в ее рамках принять решения по видам производимого транспорта, уровню локализации, мерам стимулирования и т. д.

"Также в рамках концепции будут определены сроки введения обязательной доли производства низкоуглеродного транспорта с учетом исполнения государством и компаниями взаимных обязательств по уже заключенным специальным инвестиционным контрактам, срок действия которых заканчивается после 2028 года. Утверждение концепции и плана мероприятий будет осуществлено до конца года", - отметили в Минпромторге.

"Мы определим, какие виды транспорта будем производить, какие компоненты будут локализованы в России (водородные топливные элементы, электросиловая установка, системы управления и т.д.), каким образом для таких компонентов необходимо изменить балльную оценку в 719 постановлении правительства, какие меры стимулирования спроса на такие компоненты и в целом на низкоуглеродный транспорт будут применены", - уточняет Минпромторг.

Накануне глава министерства Денис Мантуров заявил, что РФ намерена постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленого" транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе. Мантуров отметил, что РФ планирует в ближайшие годы начать производство судов, автобусов и поездов на водороде.