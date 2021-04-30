США включили РФ и Украину в список наблюдения за защитой интеллектуальной собственности

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Аппарат представителя США на торговых переговорах (структура в администрации США, занимающаяся торговыми вопросами с другими странами) опубликовал в пятницу очередной доклад по защите интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, ряд государств принимают недостаточно усилий по соблюдению подобных прав.

В список "приоритетного наблюдения" включены Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Украина и Чили. "Эти торговые партнеры вызывают наибольшую обеспокоенность касательно защиты интеллектуальной собственности или правоприменения, либо действий, которые ограничивают доступ к рынку лиц, которые полагаются на защиту интеллектуальной собственности, - говорится в тексте. - С данными странами в этом году будет интенсивное двустороннее взаимодействие".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в марте Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть разработку стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности.