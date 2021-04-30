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РЖД рассматривают возможность создания SPA-вагонов для туристических поездов

Заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов не стал называть сроков реализации инициативы, но отметил, что она прорабатывается

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. РЖД прорабатывают возможность создания SPA-вагонов для включения в состав туристических поездов, сообщил журналистам заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"Душ - это неотъемлемая часть нашего пассажирского вагона, потому что неделю находиться в поезде, конечно же, необходимо такие вагоны делать. В проработке в том числе находится вагон-SPA. Но это в проработке. Я думаю, что, конечно же, к этому Дню железнодорожника [1 августа] мы не успеем, но постараемся этот проект все-таки реализовать", - сказал Пегов.

Он уточнил, что пока что речь идет о включении таких вагонов в туристические поезда.

"Много вопросов, понимаете, такой подвижной состав раньше не применялся на российских железных дорогах. Есть особенности - в плане энергоснабжения, отопления, кондиционирования, предоставления мощности для работы того или иного оборудования", - заключил замглавы РЖД.

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