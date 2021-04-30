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Чистая прибыль Fesco по МСФО в 2020 году составила 8,346 млрд рублей

Годом ранее был зафиксирован убыток в 1,842 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Fesco по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году составила 8,346 млрд рублей против убытка в 1,842 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в сообщении группы.

Консолидированная выручка в 2020 году составила 62,168 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2019 года. Ключевыми драйверами роста стали увеличение грузооборота в Портовом дивизионе и рост объемов в основных сервисах группы.

Консолидированный показатель EBITDA в 2020 году составил 12,293 млрд рублей, что на 1% выше уровня 2019 года.

"Несмотря на мировую нестабильность в 2020 году, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, Fesco не только сохранила финансовую стабильность, но и достигла новых рекордов, расширила географию перевозок и продолжила программу по увеличению собственных активов", - отметили в компании.

О группе

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов - 23,8% акций, Михаил Рабинович - 17,4%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. 26,3% акций принадлежат другим акционерам или находятся в свободном обращении.

В новость была внесена правка (21:10 мск) — исправление информации об акционерах компании.

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