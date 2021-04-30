КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2020 году заработал 8,2 млн рублей против 8,8 млн годом ранее. При этом доходы супруги главы региона оказались почти в 26 раз больше - 213,1 млн рублей, следует из опубликованной в пятницу декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В собственности главы Татарстана нет недвижимости, однако в пользовании находятся жилой дом и земельный участок.

В собственности у супруги президента Татарстана Гульсины Миннихановой жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартира, машино-место. В декларации также учтен доход супруги президента республики от продажи имущества. В 2019 году заработок Гульсины Миннихановой составлял 480,8 млн рублей, что в 54 раза превышало доходы супруга.

Рустам Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года. На выборах 2020 года он получил 83,27% голосов избирателей. За него проголосовали более 1,9 млн человек.