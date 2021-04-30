Путин подписал закон, разрешающий использовать лесные участки для рыбного хозяйства

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, дающий возможность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Лесной кодекс новой статьей "Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства". Согласно ей, использование лесов для этих целей может осуществляться с предоставлением участка в аренду или с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, что, как отмечалось в сопроводительных материалах к документу, обеспечит лицам, обладающим правом на вылов водных биоресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам.

Закон разрешает размещать на таких участках некапитальные строения и сооружения, предназначенные для приемки, обработки и хранения улова, а также производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Нововведения не распространяются на отношения в сфере любительского рыболовства.