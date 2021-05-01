"Победа" начнет полеты в Шереметьево

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 1 мая начнет выполнять полеты в московский аэропорт Шереметьево, до этого компания летала только из Внуково. Первый рейс будет выполнен из Перми, вылет запланирован на 23:00, следует из онлайн табло аэропорта Перми.

Как уточнил представитель авиакомпании, с 1 по 10 мая лоукостер будет выполнять из Шереметьево рейсы только в Пермь, а с 11 мая начнется полномасштабная программа полетов.

Лоукостер будет летать из Шереметьево в 12 российских городов: Пермь, Чебоксары, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу, Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды, Ульяновск.

Осуществление полетов из Шереметьево, который является базовым аэропортом "Аэрофлота", должно помочь оптимизировать маршрутную сеть всей группы компаний. Из Шереметьево также частично выполняет рейсы и другая дочерняя авиакомпания национального перевозчика - "Россия".

Как сообщал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, "Победа" не рассматривает полный уход из Внуково. Парк самолетов, которым сейчас оперирует "Победа", продолжит базироваться во Внуково, для полетов из Шереметьево будут использоваться самолеты Boeing 737, переданные из парка "Аэрофлота".