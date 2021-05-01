Путин подписал закон, расширяющий полномочия ФАС в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на совершенствование контроля и надзора в сфере гособоронзаказа в целях повышения эффективности его исполнения. В частности, антимонопольная служба включена в перечень тех, кому Федеральное казначейство должно обеспечивать безвозмездный доступ к сведениям из реестра госконтрактов. ФАС также наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере ГОЗ запрашивать документы, сведения и пояснения не только госзаказчиков, исполнителей и органов власти, но также у компаний, индивидуальных предпринимателей и других физических лиц.

Законом вводится положение, согласно которому ФАС может выдавать хозяйствующему субъекту требование о прекращении действий или бездействия, содержащих признаки нарушения законодательства в сфере ГОЗ, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. Данное требование подлежит обязательному выполнению.

Документ вступит в силу через 60 дней со дня официального опубликования.