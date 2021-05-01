Свыше 1,2 тыс. компаний из КНР примут участие в выставке потребительских товаров в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 1 мая. /ТАСС/. Участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая состоится 7-10 мая в городе Хайкоу южной провинции Хайнань, подтвердили более 1,2 тыс. компаний из КНР. Такие данные организаторов публикует местный информационный ресурс "Наньхайван".

Выставка послужит прекрасной площадкой для представления китайских брендов более широкой аудитории, пишет портал. Экспозиция компаний из КНР будет занимать порядка 20 тыс. квадратных метров. Участие в выставке примут также две представительные делегации из городов Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) и Далянь (северо-восточная провинция Ляонин).

Что касается зарубежных компаний, то на ЭКСПО их будет свыше 600. В общей сложности они представят более 1,19 тыс. образцов продукции из 69 стран и регионов мира. Общая выставочная площадь составит 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных метров займут иностранные участники.

Почетным гостем ЭКСПО избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.