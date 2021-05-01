Оманская нефтяная компания выпустит облигации и продаст активы на почти $7,9 млрд

ТАСС, 1 мая. Национальная нефтяная компания Омана OQ продаст активы, выпустит облигации и рефинансирует задолженность на общую сумму в $7,9 млрд, чтобы получить средства на развитие в ближайшие пять лет. Об этом в субботу сообщает журнал Arabian Business.

По информации издания, компания, впервые выпустит международные облигации на сумму не менее $500 млн. Какие именно активы будут проданы, не уточняется.

В 2020 году операционные убытки OQ достигли $4,1 млрд из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. Самыми убыточными оказались входящие в OQ нефтеперерабатывающая Oman Oil Refineries and Petroleum Industries и Oman Oil Co. Exploration & Production, которая занимается разведкой и добычей нефти.

В январе Информационное агентство Омана сообщило, что дефицит бюджета страны в 2021 году составит $5,7 млрд, который она планирует покрыть за счет внутренних и внешних заимствований.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство ведет переговоры о продаже 1% акций государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco на фоне прогнозируемого восстановления экономики после пандемии коронавируса. Потенциальная сделка оценивается в $19 млрд и может помочь финансировать план Саудовской Аравии по преобразованию и диверсификации экономики.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили в суверенный фонд королевства.