В работе "Сбермаркета" произошел сбой

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Технический сбой произошел в работе сервиса доставки "Сбермаркет", специалисты работают над его устранением, сообщили ТАСС в компании.

"У нас случилась техническая неисправность, однако наша IT-команда уже принимает все необходимые меры для исправления. В самое ближайшее время работа сервиса будет восстановлена", - сообщили в "Сбермаркете".

Приложение сервиса показывает ошибку "не удалось загрузить данные". При попытке зайти на сайт сервиса появляется сообщение о проведении "внеплановых технических работ". "Ожидаемое время восстановления [работы сервиса] - 15:00", - говорится в сообщении.

"Сбермаркет" создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме "Сбера" в ноябре 2019 года. С января 2021 года "Сбер" - мажоритарный акционер компании. Сервис обеспечивает доставку из 66 торговых сетей.