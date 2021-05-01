Под Калининградом добыли самородок янтаря весом более 1,2 кг

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Янтарный самородок весом более одного килограмма добыли в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в Госкорпорацию "Ростех") в субботу. Он назван "Первомай" в честь отмечаемого в этот день праздника, сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Самородок весом 1263 грамма добыт на комбинате 1 мая, когда в России отмечается День весны и труда. По корпоративной традиции ему присвоили символичное имя в честь праздника - "Первомай", - рассказала она, отметив, что самородок имеет близкую к овалу форму и насыщенный темно-медовый цвет.

С начала 2021 года это уже третий уникальный янтарь весом свыше 1 кг, а в сезоне добычи, стартовавшем 8 апреля, "Первомай" стал вторым. Его предшественник, самородок "Вербный" пополнил коллекцию комбината 24 апреля, он получил название в честь христианского праздника, Вербного воскресенья, накануне которого был найден. Первый янтарный минерал-тяжеловес был найден до начала сезона добычи машинистом бульдозера 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества. Праздник дал ему соответствующее имя "Защитник Отечества".

По информации собеседницы, в 2020 году комбинатом было добыто 20 самородков - это абсолютный рекорд за всю историю добычи янтаря в России. В 2017 - 2019 годах число этих балтийских самоцветов весом более 1 кг составляло 17-18 за сезон, а до этого их количество не превышало пяти-шести в год.

Акционерное общество "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.