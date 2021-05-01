Доходы главы Смоленской области в 2020 году выросли почти на 47%

ТАСС, 1 мая. Губернатор Смоленской области Алексей Островский заработал в 2020 году свыше 4,6 млн рублей, что почти на 1,5 млн рублей (почти 47%), больше его дохода в 2019 году. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"Доход губернатора составил 4 635 810,25 рублей", - сообщается на сайте.

Как сообщал ТАСС, по итогам 2019 года доход главы Смоленской области Алексея Островского составлял 3 млн 155 тыс. рублей.

Островский, так же как и годом ранее, владеет находящимися в России двумя земельными участками площадью 1,37 тыс. кв. м и 753 кв. м, жилым домом площадью немногим более 1 тыс. кв. м, а также легковым автомобилем Lexus NX200. В пользовании у губернатора, как и годом ранее, находится квартира площадью 79,6 кв. м.

Согласно отчету, супруга губернатора в 2020 году, как и в предыдущем году, доходов не имела. У нее и у двух несовершеннолетних детей в пользовании, находится квартира площадью 34 кв. м.