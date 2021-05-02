Власти Венесуэлы сообщили о повышении минимальной зарплаты до $2,5

БОГОТА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение увеличить размер минимальной заработной платы до 7 млн суверенных боливаров (около $2,5 по официальному курсу). Об этом в субботу сообщил министр труда республики Эдуардо Пиньяте.

"С 1 мая увеличивается размер минимальной заработной платы до 7 млн боливаров", - заявил министр, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Он добавил, что граждане, помимо зарплаты, будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн боливаров. "Таким образом, совокупный минимальный доход гражданина составит 10 млн боливаров (около $3,54)", - подчеркнул Пиньяте.

Ранее размер минимальной заработной платы в Венесуэле составлял 1,8 млн боливаров.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.