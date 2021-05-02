В Ираке сообщили, что новый НПЗ в Кербеле начнет работу в сентябре 2022 года

КАИР, 2 мая. /ТАСС/. Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кербела в центральной части Ирака начнет свою работу в сентябре 2022 года. Об этом заявил в воскресенье министр нефти арабской республики Ихсан Абдель Джабер.

"Запуск первого этапа работы НПЗ намечен на сентябрь 2022 года. Когда завод будет работать на полную мощность, он позволит Ираку отказаться на 90% от импортируемых нефтепродуктов. <...> Помимо этого, будет создано много новых рабочих мест", - приводит Национальное информационное агентство Ирака (NINA) слова министра, находящегося в Кербеле.

"Работы по возведению НПЗ идут хорошими темпами. Они останавливались лишь на какое-то время в связи с обстоятельствами, связанными с пандемией", - уточнил Абдель Джабер.

В 2014 году Ирак заключил контракт на $6,04 млрд с консорциумом из Южной Кореи во главе с компанией Hyundai Engineering and Construction на строительство НПЗ в Кербеле. Возведение объекта началось в 2016 году. Как сообщали ранее иракские власти, в перспективе НПЗ будет способен давать до 150 тыс. баррелей нефти в сутки.