В Белоруссии заявили, что санкции США не помешали поставкам нефти из России

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Поставки российской нефти на белорусские НПЗ идут в штатном режиме, санкции США на них не влияют. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США, - сказал он, комментируя введенные Вашингтоном ограничения. - Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера - Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно".