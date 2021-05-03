Пять важных для экономики объектов построят по программе развития Карелии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пять важных для экономики Карелии объектов построят по целевой программе развития республики. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ, средства выделены на спорткомплекс, гистологическую лабораторию, дороги и мосты.

"Финансирование направят на создание нового спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Помимо этого, средства пойдут на строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкцию автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви и модернизацию мостового перехода на трассе "Кола", - говорится в сообщении.

Распоряжение о выделении 650 млн рублей на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечет в эти места многих путешественников", - приводит пресс-служба слова Мишустина.

Карелия - один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Мишустин посетил Карелию в конце января. Он встретился с предпринимателями, побывал в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, осмотрел Соломенский лесозавод. По итогам поездки был сформирован комплекс поручений, направленных на решение проблем региона, в числе которых развитие туристической отрасли, повышение доступности медпомощи, снятие барьеров для ведения бизнеса.