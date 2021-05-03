Эксперт: сокращение авиаперевозок из-за пандемии привело к потере 7 млн рабочих мест в ЕС

"В Европе социальные последствия уменьшения объемов перевозок воздушным транспортом были особенно тяжелыми, что привело к потере около 7 млн рабочих мест", - отметил Рибейру. В связи с этим, по его мнению, на восстановление авиаотрасли потребуется гораздо больше времени, чем ожидалось ранее. Вместе с тем Рибейру подчеркнул, что, несмотря на уже принятые меры безопасности, необходимо "продолжать готовить скоординированные и последовательные ответные действия" с учетом развития эпидемиологической ситуации.

В понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. При этом определение порядка пересечения границ решается самостоятельно странами - членами ЕС, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере.

Данные предложения ЕК последовали после того, как ряд государств ЕС уже начал менять нормы въезда граждан, чтобы обеспечить приток туристов в летний период. Публикация рекомендаций позволит странам Евросоюза продолжать эту практику, но уже не в нарушение, а в соответствии с предложениями Брюсселя. Чтобы эти рекомендации вступили в силу, их теперь должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение этого документа в Комитете постоянных представителей, то есть на уровне послов 27 государств ЕС, состоится 5 мая.