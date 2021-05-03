Путин поручил до 1 ноября подготовить доклад о газификации на Камчатке

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября подготовить доклад по поручению, озвученному 21 апреля в послании Федеральному собранию, о создании локальной газопринимающей инфраструктуры в Камчатском крае. Данный пункт опубликован в понедельник на сайте Кремля в перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Камчатского края обеспечить создание локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края", - говорится в документе.

Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 ноября 2021 года, далее - один раз в полгода.

В 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях в регионе. В результате ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в краевой столице пришлось обратно переводить на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей.