Самолеты начнут летать из Петрозаводска в Казань и Минеральные Воды

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 мая. /ТАСС/. Первый самолет из Казани авиакомпании "ЮВТ-Аэро" прилетел в Петрозаводск. С июня из столицы Карелии также планируется начать авиасообщение с Минеральными Водами, возобновятся рейсы до Мурманска и Калининграда, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Сегодня в Петрозаводск прибыл первый самолет из Казани - прямое авиасообщение между столицами двух республик открыла авиакомпания "ЮВТ-Аэро". Самолеты будут летать два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Время в пути - 2 часа 10 мин. А уже с июня планируем открыть рейсы в Калининград, Мурманск и Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с июня из аэропорта Петрозаводск также возобновляют полеты самолеты по южным направлениям - Сочи, Анапа и Симферополь.