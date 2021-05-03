Reuters: Novavax может начать поставки вакцины в ЕС в конце 2021 года

ТАСС, 3 мая. Американская компания Novavax планирует начать поставки вакцины от коронавируса собственного производства в страны Евросоюза в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на представителя ЕС в понедельник сообщило агентство Reuters .

По его информации, новая директива, которая должна привести к заключению официального контракта, может быть подписана уже на текущей неделе. Согласно условиям сделки, Novavax поставит в общей сложности до 200 млн доз. В течение последних двух недель в ходе ряда встреч представителей двух сторон компания сообщала о готовности направить первые небольшие партии препарата до конца текущего года, при этом основная часть запланированных поставок должна быть осуществлена в 2022 году.

Компания заключила предварительную сделку с сообществом еще в декабре, однако окончательное соглашение было отложено из-за проблем Novavax с производственными материалами, напомнило агентство Reuters.

Представитель Европейской комиссии, который ведет переговоры с компанией, отказался комментировать данную информацию, сославшись на конфиденциальность данных. В Novavax также не прокомментировали сроки поставок, однако отметили, что переговоры все еще продолжаются.