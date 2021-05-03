В США сочли стоимость российской алюминиевой фольги ниже "справедливой"

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Некоторые виды алюминиевой фольги из России продаются в США ниже "справедливой стоимости". Такие предварительные оценки разместило в понедельник Министерство торговли США в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Министерство торговли в предварительном порядке установило, что некоторые виды алюминиевой фольги из России продаются или, предположительно, могут продаваться в США по цене ниже справедливой стоимости", - говорится в документе. В частности, указало ведомство, речь идет о продукции одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире российской компании "Русал". По предварительным оценкам Минторга, демпинговая маржа этих товаров составляет 62,18%.

"Поскольку "Русал" не предоставил всю информацию, запрошенную Минторгом, и в утвердительной форме заявил, что ограничит свое участие в данном расследовании, мы не будем проводить проверку "Русала" в рамках данного расследования", - утверждается в документе.

При этом 23 марта 2021 года "Русал" обратился в Минторг с просьбой отложить вынесение окончательного решения и продлить действие временных мер на срок не более шести месяцев". "Минторг откладывает вынесение окончательного решения и продлевает действие временных мер с четырехмесячного периода до периода не более шести месяцев", - отметили в ведомстве. При этом решение будет принято не позднее 135 дней со дня публикации предварительных оценок.

Соответствующее расследование было начато 29 сентября в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия. В ноябре прошлого года Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт алюминиевой фольги из России наносит серьезный ущерб американской экономике.