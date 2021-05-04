Премьеры Британии и Индии объявят о договоренности увеличить товарооборот на $1,4 млрд

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенное Королевство и Индия намерены увеличить торговый оборот на 1 млрд фунтов ($1,4 млрд) благодаря заключению соглашения об улучшении партнерства в этой области, которое проложит путь к более широкой договоренности о свободной торговле между странами. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии его переговоров во вторник с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Впроводятся вместо визита Джонсона в Индию. Визит должен был состояться в январе, но затем был перенесен на конец апреля, а потом и вовсе отменен. Причиной первоначально был назван карантин, введенный в январе из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки в Великобритании. А уже через несколько месяцев новая волна пандемии началась в Индии.

"В предстоящее десятилетие с помощью нового соглашения о партнерстве, которое будет подписано сегодня, и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле мы удвоим объем нашего торгового партнерства с Индией и выведем отношения между нашими двумя странами на новый уровень", - заявил Джонсон.

Как отмечают на Даунинг-стрит, более половины из указанной выше суммы - 533 млн фунтов ($740 млн долларов) - составят индийские инвестиции в британскую экономику. Они позволят создать в королевстве более 6,5 тыс. новых рабочих мест, преимущественно в технологическом секторе и в области здравоохранения. 240 млн фунтов ($335 млн долларов) придутся на инвестиции Института сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) в научно-исследовательские работы на территории Великобритании, открытие новых офисов продаж и, возможно, производство вакцин.

Как отмечают на Даунинг-стрит, британские бизнесмены заключат импортные сделки еще на 446 млн фунтов ($620 млн долларов). Соглашение об улучшении торгового партнерства, как надеются в Лондоне, позволит добиться амбициозной цели и удвоить общий торговый оборот королевства к 2030 году. Этот показатель в настоящее время достигает 23 млрд фунтов ($32 млрд долларов) в год.

Новая инициатива предусматривает снижение нетарифных ограничений в области экспорта фруктов и медицинского оборудования, создание новых возможностей в торговле напитками и продуктами питания, в сфере медико-биологических разработок и в секторе услуг.