Lufthansa закупит 10 дальнемагистральных самолетов

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa Group в рамках модернизации своего воздушного флота закупит десять дальнемагистральных самолетов компаний Airbus и Boeing. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Lufthansa.

Наблюдательный совет авиаконцерна одобрил приобретение самолетов. Первый из пяти Boeing 787-9 должен быть поставлен Lufthansa следующей зимой, остальные - в первой половине 2022 года. Поставка пяти самолетов Airbus A350-900 запланирована на 2027-2028 годы.

Как уточняется в сообщении, в рамках долгосрочной программы обновления парка воздушных судов в этом десятилетии Lufthansa закупит 175 новых самолетов. Авиаперевозчик уделяет столь же пристальное внимание новейшим технологиям, максимальной эффективности и высочайшему уровню комфорта во время выполнения ближнемагистральных полетов. В текущем году Lufthansa намерена ежемесячно вводить в эксплуатацию экономичные самолеты семейства Airbus A320 на ближне- и среднемагистральных рейсах.

"Даже в эти непростые времена мы продолжаем инвестировать в более современный, более экономичный флот Lufthansa Group с низким уровнем выбросов. В то же время мы продвигаемся вперед с модернизацией нашего дальнемагистрального парка даже быстрее, чем планировалось до пандемии коронавируса", - подчеркнул глава концерна Карстен Шпор.

Общее количество заказов Lufthansa на Boeing 787-9 и Boeing 777-9 составляет 45 самолетов. Число заказов на Airbus A350-900 также достигает 45.