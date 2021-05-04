Эксперты прогнозируют рекордное за последние 10 лет потребление мороженого в России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года увеличится на 1%, до рекордных за последние 10 лет 3,1 кг на человека. Об этом говорится в сообщении Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

"Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1%, до рекордных за последние 10 лет 448 тыс. тонн или 3,1 кг на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие 10 лет. При этом, учитывая холодный климат России и сезонность потребления мороженого внутри страны, точкой роста для российских производителей может стать дальнейшее наращивание объемов экспорта", - считают эксперты.

В 2020 году в России было произведено 451 тыс. тонн мороженого (+8% к предыдущему году). По итогам 2021 года эксперты Россельхозбанка ожидают дальнейший рост показателя на 3%, до 463 тыс. тонн. Экспорт российского мороженого продолжает набирать обороты, увеличившись за последние 10 лет более чем в восемь раз - с 3 тыс. тонн в 2010 году до 26 тыс. тонн в 2020 году.

По итогам 2021 года эксперты банка ожидают роста показателя еще на 15%, до рекордных 30 тыс. тонн. Основной объем произведенного в стране мороженого идет на удовлетворение внутреннего спроса. Так, в прошлом году россияне съели 444 тыс. тонн мороженого (+9% к предыдущему году) или по 3 кг на человека.

В 2020 году на фоне падения продаж в киосках, парках и кафе, на которые традиционно приходится значительная доля продаж, выросли онлайн-продажи мороженого, а также продажи форматов для компаний, отметили эксперты. В ближайшие несколько лет эксперты ожидают роста спроса на мороженое для здорового питания, например, с низкой калорийностью.

Объем импорта мороженого в Россию в 2021 году, как ожидается, снизится на 20%, до 15 тыс. тонн против 19 тыс. тонн годом ранее. На динамику потребления импортного мороженого влияют колебания валютного курса и введение маркировки мороженого, которая становится обязательной с середины этого года, указывают эксперты. "Полагаем, что это открывает дополнительные возможности для отечественных производителей по восполнению тех объемов импортной продукции, которые могут выпасть из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям", - отметил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.

Экспорт мороженого

В течение следующих нескольких лет объем экспорта мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год на фоне поддержи отечественных производителей и интереса к российскому мороженому за рубежом, считают эксперты. Российские производители используют потенциал советских рецептур, что поддерживает спрос со стороны стран СНГ на стабильном уровне, считают эксперты. Так, основным покупателем российского мороженого на международном рынке является Казахстан, который в 2020 году увеличил объем импорта на 27%, до 11,2 тыс. тонн, а в денежном выражении на 2%, до $20 млн. По итогам 2021 года на второе месте в списке импортеров российского мороженого поднялись США, которые за год нарастили поставки более чем в 3 раза в натуральном и денежном выражении до 3,8 тыс. тонн или $9,2 млн. При этом Монголия, сократившая импорт мороженого из России на 7%, до 2 тыс. тонн ($4,8 млн), опустилась на третье место.

Дальнейшую реализацию экспортного потенциала России на рынке мороженого специалисты ЦОЭ связывают с Китаем. "Эта страна является вторым крупнейшим в мире рынком сбыта мороженого после ЕС. Всего в 2019 году Китай импортировал из всех стран 25 тыс. тонн мороженого на $103 млн. Из них на российскую продукцию пришлось 4%. В 2020 году доля российского мороженого в импорте Китая увеличилась до 5% (1 тыс. тонн), а в денежном выражении поставки выросли на 14% год к году (до $4,2 млн). По итогам прошлого года Китай занимает седьмое место среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении и пятое место - в денежном выражении", - пояснили эксперты.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству.