Суд оставил в силе запрет для "Сырьевой компании" на добычу полезных ископаемых на Куштау

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение в отношении АО "Сырьевая компания", связанного с Башкирской содовой компанией (БСК), по которому организация должна прекратить работу по разведке и добыче полезных ископаемых на территории горы Куштау в Ишимбайском районе Башкирии. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

"Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Решение арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 января 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Сырьевая компания" - без удовлетворения", - говорится в опубликованном решении суда.

Таким образом, апелляционный суд признал правомерность решения арбитражного суда Башкирии, мотивированное целями защиты окружающей среды. С иском о прекращении разведки и разработки шихана Куштау в суд обратилась автономная некоммерческая организация по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие".

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявляла об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года, альтернативой должно было стать месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом памятника природы. Власти региона сообщали, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имела особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.