Лоукостер Flydubai откроет рейсы в шесть российских городов

ТАСС, 4 мая. Эмиратская авиакомпания Flydubai, специализирующаяся на низкобюджетных перевозках, расширяет в мае-июне маршрутную сеть до 10 направлений в России. Об этом перевозчик сообщил во вторник на своем сайте.

Новые рейсы будут осуществляться раз в неделю из Дубая в Махачкалу (с 6 мая), Минеральные Воды (с 7 мая), Ростов-на-Дону (8 мая), Новосибирск (28 мая) и Пермь (2 июня).

В настоящий момент Flydubai осуществляет перелеты раз в неделю в Казань, Самару и Екатеринбург и пять раз в неделю в Москву в аэропорт Внуково. С 12 мая добавится еще один рейс в аэропорт Жуковский в Московской области.

Flydubai завершила 2020 год с убытками в $194 млн. Выручка за год упала на 52,7% и в 2020 году составила $773 млн по сравнению с $1,6 млрд в 2019 году. Чистая прибыль в 2019 году составляла $53,9 млн. Главными факторами, которые оказали влияние на снижение финансовых показателей, Flydubai назвала частичное закрытие границ из-за пандемии и запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX.

ОАЭ принимают рейсы из многих стран. Авиасообщение с Россией, приостановленное из-за пандемии, было возобновлено в сентябре 2020 года. Для поездки в Дубай россиянам требуется справка о отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус со сроком действия 72 часа, в Абу-Даби - не более 96 часов. Повторный тест делается по прилете.